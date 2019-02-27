شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان الهجن في الشرقية مواساة لذوي ضحايا حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إرجاء انطلاق مهرجان الهجن العربية بالمحافظة الذي كان من المزمع انعقاده في 2 و3 مارس المقبل بصحراء بلبيس، تضامنًا مع أهالي المتوفين والمصابين في حادث القطار الأليم الذي وقع صباح الأربعاء بمحطة قطارات القاهرة برمسيس، والذي راح ضحيته عشرات المتوفين والمصابين.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان، أن المحافظة على استعداد تام لتقديم أوجه المساعدات الطبية والإغاثات الإنسانية، وأعلن جاهزية جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وجامعة الزقازيق لاستقبال أي حالات حرجة.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسر الشهداء في الحادث المفجع وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل متمنيًا من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.