شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية، حيث عثر الأهالي على جثته طافية على المياه قرب كوبري محمد على وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة طافية على مياه نهر النيل أمام كوبري محمد على بالقناطر الخيرية.

وأخطر اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «م.ع» 17سنة، ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد بالجثة أثناء عنف أو شبهة جنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.