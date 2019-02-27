شكرا لقرائتكم خبر عن سائق جرار «حريق محطة مصر»: «أنا مش هشيل المسؤولية لوحدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى علاء فتحي، سائق قطار محطة قطار مصر، تفاصيل الحادثة التي وقعت صباح اليوم، موضحًا أنه يعمل بمحطة قطار مصر منذ أكثر 25 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع، ويقيم بالمنوفية.

وأضاف «فتحي»، خلال حوار خاص ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e» أنه يقود العربات من رصيف رقم 9 للورشة لفصل الجرار عن القطار، للعودة للمحطة الرئيسية، موضحًا أن سبب الشجار بينه وبين سائق القطار الآخر جاء بسبب أنه تعرض لمضايقات من قبل سائق الحافلة الثانية، متابعًا: «فيه جرار بعربية جنبي خبط جنب العربية اللي أنا سايقها، والمفروض يكون في اتنين في الجرار عشان لو اتحركت».

وتابع: «أنا مش عارف الجرار مشي إزاي لوحده.. لو الجرار كان سليم ماكنش مشي لوحده»، مضيفًا: «كنت أطالب بإصلاح الجرار أكثر من مرة ولكن محدش عبرني».

وتابع سائق القطار: «بصيت لقيت الجرار بينطلق ومش عارف مشي إزاي، ويا ريتني بطلت الجرار وقتها، وحاولت اتصل بالبرج، كان ممكن يحطه في حتة أمان، مردش عليا»، مضيفاً: «اتصلت بأحد الأبراج ومردش عليا وكان ممكن ميحصلش الكارثة ويوجه القطر لمكان تانى».

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وتابع: «أنا روحت ومعرفش إن فيه حادثة، واتصل بيا واحد من الهيئة وقالي حصل كذا وكذا، وقولتله أنا مش جاي دلوقتي هاجي بكره، وابقي احكيلي»، مضيفًا: «الشرطة ألقت القبض عليه من بيتي، ولم أر مشاهد الحادث تمامًا».

وأردف: «لم أتعمد تشغيل الجرار، واللي حصل إن فيه جرار خبط فيا، وسبته شغال ونزلت أتخانق مع زميلي، والجرار اتحرك وولع، وأنا مسؤول مسؤولية كاملة عن حادث القطار»، مضيفًا: «عايز لجنة فنية تيجي تفحص كل الجرارات، وكل الجرارات مينفعش تشتغل وعطلانة ولازم تخضع للصيانة الجسيمة، ومينفعش تجر أي قطارات».

وتابع: «أنا مش هشيل المسؤولية لوحدي، ومش أنا اللي ماضي إن الجرار يطلع للرحلة، فالجرار فرامله متآكلة، والعجل متآكل، وهناك مسؤولية على الجميع من ميكانيكي ومسؤولين».

وقال «علاء»: «أنا أعصابي تعبانة من الحادثة ومش قادر أتكلم، والموضوع ضايقني وتعبني جدا»، لافتا: «أنا هادئ علشان أعصابي تعبانة، ومشوفتش أي ضحايا ولحد دلوقتي معرفش كام واحد توفي».

وأشار: «أنا مكنتش متعمد بس دا واحد خبط فيا، ومكنتش متعمد إن كل دا يحصل، والجرارين خبطوا في بعض وماعرفتش أتصرف، وانهرت في وقتها علشان أعصابي تعبانة، وكل إللي حصل نصيبي».