شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعزي مصر في ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت الخارجية الإيرانية عن تضامنها مع الشعب المصري في ضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر، صباح الأربعاء. وقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث الأليم.

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