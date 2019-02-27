شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: جاري صرف تعويضات لأهالي ضحايا قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تقديم الرعايا لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح يوم الأربعاء.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم إجراء بحث اجتماعي لأسر الضحايا للوقوف على حالتهم وظروفهم الاجتماعية من أجل صرف التعويضات المالية، والتي وصفتها بأنها مساندة مالية رمزية لأنه لا يوجد شيء يعوض فقدان حياة الإنسان.

وكشفت أنه فور وقوع الحادث، تمت زيارة المصابين في المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج، وكشفت أن عدد المصابين 39 مصاب وخرج 17 حالة بعد إجراء الإسعافات اللازمة فيما تم نقل باقي الحالات إلى عدد من المستشفيات الأكثر تخصصا ومن ضمنهم معهد ناصر لتلقى العلاج اللازم للحالات المصابة بالحروق.