شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم في البحيرة وإصابة 6 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز دمنهور، بوقوع حادث تصادم، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل، على طريق دمنهور – شبراخيت، اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدم بسيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.