شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم في البحيرة وإصابة 6 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة.
وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز دمنهور، بوقوع حادث تصادم، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل، على طريق دمنهور – شبراخيت، اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدم بسيارة ميكروباص.
وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.
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