شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مصابي حادث قطار محطة رمسيس في معهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عيدالعال، محافظ القاهرة، مصابى حادث قطار محطة رمسيس، بمعهد ناصر.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح واف من وزيرة الصحة عن الموقف الطبى لجميع المصابين، موجها بتقديم كامل الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف كل حالة حتى استكمال الشفاء.