شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس السكك الحديدية: سائق جرار محطة مصر لم يظهر في فيديو المشاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مجدى الصباغ، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، على الفيديو الخاص بشجار سائق جرار حادث حريق محطة مصر، قائلا: «الفيديو لم يظهر مكان السائق».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن عامل المناورة هو الذي يحدد لسائق الجرار مسار تحرك القطار، وأن سائق الجرار أخطأ في بقاء الجرار في حالة تشغيل.

وأكد أن سرعة الجرار أثناء دخوله رصيف المحطة لا تقل عن 60 كيلو في الساعة، والحادث نادر الحدوث، موضحا: «لا أعلم اسم سائق الجرار المتسبب في الحادث حتى الآن».