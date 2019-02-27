شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس السكك الحديدية: سائق جرار محطة مصر لم يظهر في فيديو المشاجرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق مجدى الصباغ، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، على الفيديو الخاص بشجار سائق جرار حادث حريق محطة مصر، قائلا: «الفيديو لم يظهر مكان السائق».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن عامل المناورة هو الذي يحدد لسائق الجرار مسار تحرك القطار، وأن سائق الجرار أخطأ في بقاء الجرار في حالة تشغيل.
وأكد أن سرعة الجرار أثناء دخوله رصيف المحطة لا تقل عن 60 كيلو في الساعة، والحادث نادر الحدوث، موضحا: «لا أعلم اسم سائق الجرار المتسبب في الحادث حتى الآن».
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس السكك الحديدية: سائق جرار محطة مصر لم يظهر في فيديو المشاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.