شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح عن «حريق محطة مصر»: «الإخوان يحاولون صرف الانتباه عن الإنجازات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامى معتز بالله عبدالفتاح إنه يجب تشديد وتغليظ العقوبة على المتسببين في حادث محطة قطار مصر، الذي وقع صباح اليوم، الأربعاء، وراح ضحيته 20 شخصاً و43 مصابًا، مشيرًا إلى أن الإخوان يحاولون خلق حالة عامة من الرفض والغضب وصرف الانتباه عن الإنجازات التي تتحقق.
وتابع خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «يجب أن يكون هناك ميزان دقيق للصواب والخطأ»، مشدداً على أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون خلق حالة عامة من الرفض والغضب وصرف الانتباه عن الإنجازات التي تتحقق.
وأضاف «عبدالفتاح»: «هذه الأخطاء ممكن أن تضيع بلد.. ومسؤولو حادث القطار أخطأوا في حق مصر وكلف ذلك الكثير من الضحايا والمصابين وعليه يجب أن يتم اتخاذ أشد العقوبات تجاه المتسببين».
وأوضح أن الجميع أخذ على غرة، مشيرا إلى أن المعالجة إلى الآن مرضية للغاية، موضحًا أنه لابد من وجود مشاركة مجتمعية بجانب القرارات التي تتخذها الحكومة لمساعدة الضحايا والمصابين.
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