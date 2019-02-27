شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة في «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مصر، الأربعاء، حادثاً مروعاً جديداً فى قطاع السكك الحديدية، خلّف عشرات الضحايا والمصابين، إثر اندفاع جرار قطار بسرعة جنونية منطلقاً من رصيف تخزين القطارات بمحطة مصر فى منطقة رمسيس دون سائق، ليصطدم بالصدادات الحديدية الموجودة فى نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة، وينفجر خزان وقوده فى حريق ضخم، استغرقت قوات الحماية المدنية المدعومة بـ15 سيارة إطفاء 20 دقيقة للسيطرة عليه.

ووصلت 30 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات المجاورة لمكان الحادث، وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد الوفيات 20 حالة، والمصابين 43، خرج 15 منهم من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، لافتةً إلى أنه جار التعرف على هوية بعض المتوفين، فيما قال مصدر بالإسعاف إن عدد الوفيات بلغ ٢٤.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى بيان، أن جرار الوردية رقم 2302 اصطدم بالصدادات الخرسانية الموجودة فى نهاية الرصيف رقم 6، ما أدى لسقوط ضحايا ومصابين، وتم تشكيل لجنة تضم كبار قيادات الهيئة لإعداد تقرير فنى عن سبب انفجار خزان وقود الجرار.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، فى قصر الاتحادية، مع نظيره الألبانى إلير ميتا، عقب انتهاء مباحثاتهما، خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين، مؤكداً أنه أصدر توجيهاته إلى الحكومة بالانتقال إلى موقع الحادث، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنه، عقب انتهاء التحقيقات.

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وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع الحادث، وقال: «المسؤول عن الحادث سيُحاسَب حساباً عسيراً، وفترة السكوت على التقاعس والأخطاء التى تودى بحياة المواطنين انتهت، فحياة كل مواطن مصرى غالية على الدولة، وأى إصابة أو ضرر يصيب مواطناً يشكل ألماً للدولة، كفانا هذه الأنواع من الأخطاء»، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة فنية محترفة لمعرفة أسباب الحادث، بخلاف تحقيقات النيابة العامة.

وتوجه مدبولى، عقب تفقد موقع الحادث، ترافقه وزيرتا التضامن والصحة، إلى مستشفى الهلال، حيث اطلع على الحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم سبل الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأمر مجلس الوزراء بصرف 80 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالحادث أو مصاب بعجز كلى، و25 ألفاً لكل مصاب، ووجه وزيرة التضامن بضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ سريعاً.

وقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، استقالته إلى مدبولى، الذى قبلها على الفور، بعد ساعات قليلة من تفقدهما موقع الكارثة، حيث وجّه «عرفات» بتشكيل لجان من الهيئة وغيرها لإعداد تقارير للكشف عن أسباب وقوع الحادث.

وعلى صعيد التحقيقات، تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بمحطة مصر، ومركز الصيانة التابع لها، واستعلمت عن سائق الجرار وفريق الصيانة، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب دخول الجرار على الرصيف بسرعة زائدة، وقال شهود عيان للنيابة إن الجرار دخل بسرعة فائقة إلى الرصيف، واصطدم بالصدادات الحديدية، حيث حدث انفجار ضخم واشتعلت النيران فى المكان بأكمله.