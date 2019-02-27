شكرا لقرائتكم خبر عن 122 ضحية ومئات المصابين فى حوادث القطارات خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

٢٤ أكتوبر 2009

اصطدم قطاران فى منطقة العياط على طريق «القاهرة- أسيوط» ما أدى لمقتل 30 شخصًا وإصابة آخرين، حيث تعطل القطار الأول وجاء الثانى ليصطدم به من الخلف وهو متوقف ما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول، وبعدها تقدم وزير النقل الأسبق، محمد لطفى منصور، باستقالته.

10 نوفمبر 2012

اصطدم قطاران بالفيوم، أحدهما متجه إلى الإسكندرية والآخر إلى الفيوم، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

17 نوفمبر 2012

اصطدام القطار رقم 165 بأتوبيس مدرسى بمزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وراح ضحيته نحو 50 تلميذًا إضافة إلى سائق الأتوبيس ومُدرسة كانت برفقة التلاميذ.

15 يناير 2013

خرج قطار بالبدرشين عن القضبان، بعدما اصطدمت عربته الأخيرة بقطار بضائع متوقف، ما أسفر عن مصرع 18، وإصابة 120.

18 نوفمبر 2013

اصطدم قطار الفيوم مع سيارتين بمزلقان دهشور التابع لدائرة قسم شرطة البدرشين، ما أسفر عن مصرع 27 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، وكانوا عائدين من حفل زفاف بحلوان.

6 مارس 2015

اصطدم قطار بأتوبيس رحلات مدارس، بمدخل مدينة الشروق، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، ووقوع إصابات عديدة.

7 سبتمبر 2016

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خرج جرار قطار العياط رقم 80، و3 عربات عن المسار، بسبب السرعة الزائدة وأخطاء التحويلة قرب قرية البليدة، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين كانوا فى طريقهم لقضاء الإجازة مع ذويهم بالصعيد.

11 أغسطس 2017

اصطدم قطار ركاب رقم 13 إكسبريس «القاهرة- الإسكندرية» بمؤخرة قطار 571 «بورسعيد- الإسكندرية»، قرب محطة خورشيد بمدخل الإسكندرية، ما أسفر عن خروج جرار القطار الأول من على القضبان بجانب عربيتين من مؤخرة القطار الثانى، وأسفر الحادث عن مصرع 41 شخصاً وإصابة 172.

31 يناير 2017

اصطدام القطار رقم 978 «القاهرة- أسيوط»، بسيارة نقل بمزلقان البليدة، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

10 إبريل 2018

تصادم قطار بضائع بآخر ركاب بمنطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصر 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين.

١٣يوليو 2018

اندلع حريق فى عربتين بقطار على خط «القاهرة- الإسكندرية»، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

٢٩ يوليو 2018

انقلبت 4 عربات بقطار «القاهرة - قنا» بحوش محطة المرازيق بالبدرشين، وأسفر الحادث عن إصابة 56 شخصاً.

27 فبراير 2019

خرج جرار قطار «القاهرة -أسوان»، بأسوان و8 عربات من القطار رقم 982، عن القضبان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

28 فبراير 2018

اصطدام جرار قطار بمحطة مصر، فى منطقة رمسيس، بجدار خرسانى على رصيف رقم 6، ما أدى لانفجار شديد واشتعال النيران، نتج عنه مصرع ٢٠ شخصاً وإصابة ٤٠.