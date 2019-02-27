شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان بـ«انفجار محطة مصر»: رأينا نار جهنم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«رأينا نار جهنم.. أمام أعيننا أشلاء متطايرة وجثث متفحمة حتى اعتقدنا أننا فى يوم القيامة».. هكذا روى شهود عيان لحظات الجحيم التى عاشوها داخل محطة مصر برمسيس بالقاهرة عقب الحادث المؤلم الذى وقع أمس، وقالوا إنهم شاهدوا «نار جهنم» عقب الانفجار، وإن ألسنة النيران تصاعدت وغطت الأدخنة المكان من داخل المحطة بكثافة، وإنهم هرولوا للداخل تاركين بضائعهم للمساعدة وتقديم النجدة لمستقلى القطار الذى شاهدوه مشتعلا وتسبب فى مقتل 25 شخصا وإصابة 40 آخرين على أقل تقدير.

التقت «المصرى اليوم» شهود العيان على الحادث المأساوى.. قال أسامة عبده، عامل بمخبز حلويات أمام محطة رمسيس، إنه شاهد دخانا كثيفا يخرج من داخل محطة القطار، وبعدها بلحظات سمع أصوات صراخ واستغاثة، فهرول جميع العاملين وأصحاب المحال التجارية الموجودة أمام المحطة للداخل، وكانت الفاجعة.

وأضاف «أسامة»: «شاهدت قطعة من نار جهنم، النيران مشتعلة داخل المحطة وعدد من المواطنين يخرج مهرولا والنار ممسكة بهم، اقتربنا أكثر لتقديم المساعدة ووصلت سيارات الإطفاء إلى المحطة، ودخلنا بصحبة القوات إلى داخل محطة مصر، ونجحنا فى إخراج مواطنين من بين الحريق، وآخرون فارقوا الحياة بعد أن التهمتهم النيران أمام أعيننا فى مشهد لم نره من قبل، ونتمنى ألا نراه طوال حياتنا. وأوضح أن ما شاهده لا يصدقه حتى الآن، نساء وأطفال ورجال فى عمر الزهور التهمتهم النيران أمام أعين الجميع، حاولنا مساعدتهم لكننا فشلنا وفارقوا الحياة، ونجحنا فى إنقاذ أرواح آخرين، واللافت للانتباه أن الجميع هرول داخل المحطة للمساعدة ولم يهابوا الموت، الجميع دخل وسط النيران، سواء الباعة أمام المحطة أو العمال بالمحطة أو الموظفون أو قيادات الأمن، الجميع شارك بإطفاء النيران أو على الأقل المساعدة فى إخراج المواطنين من بين ألسنة النيران لحظة انفجار القطار واشتعاله. ونفى الشاهد ما تردد عن أن الحريق ناتج عن عمل إرهابى، مؤكدا أن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة الـ«باور» الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن دخول جرار القطار بسرعة فائقة أدى لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وقال حسن مصطفى، بائع جرائد أمام باب المحطة الرئيسية بشارع رمسيس: «كنت واقفا مع زبون وشاهدت اثنين يجريان من المحطة والنيران مشتعلة بهما، فتوجهنا جميعا إليهما ونجحنا فى إخماد النيران، واكتشفنا أن المحطة فى الداخل بها كارثة، فهرولنا للداخل وساعدنا القوات فى عمليات الإطفاء».

وأضاف «حسن»: «أمسكت بطفلة 5 سنوات مشتعلة، فسقط جسدها من بين يدى ولم يتبق سوى العظم، فانهرت من البكاء ودفعنى ذلك أكثر للمساعدة فى عملية الإنقاذ دون خوف من النيران، وشاهدت سيدة قد أتت عليها النيران تماما، وأخرى التهمت رأسها، ومواطنين يهرولون من أمامنا والنيران تمسك بأجسادهم».

وتابع: «هذا المشهد سيظل فى ذاكرتى طوال حياتى ولن أنساه ما حييت، وقد يغير مسارى، فأنا شاهدت الموت والأموات بهذه الصورة البشعة، مواطنون يقفون فى انتظار رحلاتهم على الرصيف.. فجأة يتحولون لجثث مفحمة بهذه الصورة البشعة».

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وقال أحد العاملين بالمحطة، رفض ذكر اسمه، إن المشهد الذى أدمى قلبه هو وصول سيدة للمحطة تبكى بحالة هستيرية وتبحث عن ابنها الذى تركته على الرصيف وودعته قبل سفره، وعادت بعد أن سمعت باحتراق القطار فى المحطة، ووجود وفيات ومصابين كثيرين.. دخلت السيدة جميع الغرف تنادى بصوتها على ابنها وجعلت العاملين بالمحطة ينادون بالميكروفون على اسمه دون جدوى، فسقطت على الأرض باكية تنتظر ابنها أو خبرا عنه، هذا المشهد شاهدته أكثر من 10 مرات على مدار ساعتين، أفراد كثيرون حضروا للبحث عن أبنائهم وذويهم الذين كانوا على رصيف القطار داخل المحطة.

وأضاف أنه كان يشارك فى نقل الجثامين ووضع قطع اللحم المتفحم داخل أكياس، وأنه لم يقم بذلك بمفرده بل عشرات المواطنين والموظفين ورجال الحماية المدنية والصحة كانوا يفعلون ذلك، وأنه شاهد أشياء غريبة تدل على بساطة أصحابها، منها حافظات نقود لا تحوى إلا 50 جنيها، وراديو صغير قديم.

وقال محمد السويسى، كمسرى بمحطة مصر، إن شخصاً قفز قبل دخول الجرار المحطة وهو يصرخ، لأنه حاول إيقافه ولم يستطع لأنه اكتشف أن الجرار بدون فرامل، وأن هذا الجرار دخل رصيف المحطة بعد خروج قطار الإسكندرية بلحظات فى طريقه لدمياط.

وأوضح «حسين»، أحد عمال النظافة، أنه سمع صوتاً رج الأرض وهم على الرصيف وظنوا أنها قنبلة، وشاهد أفرول مجند يطير فى الهواء والنيران مشتعلة به، فهرولنا فى اتجاه الصوت والأفرول واكتشفنا اصطدام الجرار بالرصيف والنار مشتعلة، وأحد زملائى فارق الحياة بعد أن اشتعلت به النيران.

وأشار «عدى»، أحد شهود العيان على الواقعة، إلى أنه كان على الرصيف الذى شهد الواقعة، وكان ينتظر القطار، وحينها حدثت الفاجعة، و«رأينا يوم القيامة أمام أعيننا»، وأنه ساهم فى رفع أشلاء أكثر من 10 جثث عبارة عن قطع وأشلاء متفرقة من الجسد وقطع أخرى متفحمة، وأنه عثر على علبة مجوهرات وقام بإعطائها للواء شرطة.

وأضاف أنه اطلع على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بالمصابين، من بينهم «عاطف عبدالرحمن إسماعيل- إسماعيل محمد محمد- محمد كرم أحمد- أشرف راغب محمد محمود- أسامة أبوبكر- صلاح عصمت- عاطف زكى- حسن محمد درويش»، وأنه شارك مع قيادات الشرطة فى البحث والاتصال بذويهم لسرعة الوصول إليهم حتى يخبروهم بما حدث.

وأكد أنه شاهد شخصا على الرصيف يمسك بهاتف محمول تم شطره لنصفين بعد أن دخل جرار القطار فى المطعم الذى يقف إلى جواره المجنى عليه، وهو مشهد لن ينساه طوال حياته، ويتمنى من الله ألا يراه مرة ثانية.

وقال مصدر أمنى بالمحطة إن الحادث كان أكثر بشاعة مما رآه طوال حياته، وإن الهيئة أوقفت حركة القطارات بمحطة مصر بعد الحريق مباشرة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.. ووصلت سيارات الإسعاف فى دقائق معدودة، وهو ما أنقذ عددا أكبر من كارثة كادت تودى بحياة أعداد لا حصر لها داخل وخارج المحطة فى حال وصول النيران لقطارات أخرى على الأرصفة.