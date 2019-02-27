شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: هشام عرفات قدم مجهودات كبيرة في «السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه تم تكليف وزير الكهرباء محمد شاكر بمهام وزارة النقل مؤقتا، بعد تقدم هشام عرفات باستقالته من منصبه في الوزراة بعد حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 20 شخصا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نائب وزير النقل سيعاون وزير الكهرباء في مهمته في «النقل» كاشفا أن هشام عرفات كان وزيرا على أعلى مستوى وقدم مجهودات كبيرة في السكة الحديد.

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وأكد أنه تم إنفاق 56 مليار جنيه بهدف تطوير مرفق السكة الحديد منذ عام 2014 فيما تم إنفاق 11 مليار جنيه قيمة جرارات جديدة بالسكة الحديد.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معظم حوادث القطارات تحدث نتيجة أخطاء بشرية وليست عوامل فنية، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين موضحا أنه لا يوجد شيء يعوض الإنسان ولكنها محاولة بسيطة من الحكومة بهدف تخفيف الحادث على أهالي الضحايا والمصابين.

واستطرد قائلا: «قطار الحياة لن يتوقف وكان درسًا قاسيًا وستكون الاستفادة من حادث قطار محطة مصر من خلال منع أي حوادث مجددا».

وتابع أن أعمال تطوير السكة الحديد لن تتوقف، موضحا أن حركة القطارات عادت في زمن قياسي في محطة مصر، وحاليا لا يوجد توقف في حركة القطارات ما عدا الرصيف الذي شهد الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة مصر.