شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميدان التحرير يشهد سيولة مرورية فى كافة الاتجاهات منذ بداية المساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان التحرير مساء اليوم الأربعاء وما زال سيولة مرورية كبيرة وتدفقت الحركة فى مختلف الاتجاهات وسط تواجد من رجال المرور. ولم تسجل غرف المرور أى زحام فى الساعات الأخيرة فى محيط ميدان التحرير. Advertisements



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