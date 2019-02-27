شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الوزراء": 56 مليار جنيه أنفقت على تطوير السكة الحديد منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية وذلك بداية من عام 2014 وحتى 2020، حيث تم شراء 100 جرار جديد بتكلفة 11 مليار جنيه، وتم إجراء عملية إحلال وتجديد لـ 1300 عربة ركاب بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى: المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك أموالاً كثيرة تم إنفاقها على المزلقانات العشوائية والتى تفتقد أدوات التحكم وتم توفير إشارات بها.

Advertisements

وذكر أن الدولة قامت بالعمل على كل شيء بخصوص هذا القطاع مؤكدًا أن الدولة قامت بتدريب السائقين على التعامل مع العربات الحديثة، مؤكدًا أن حادث اليوم ناتج عن إهمال من قبل سائقين.