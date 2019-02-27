شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى ناعيا ضحايا محطة مصر: أخلص التعازى لمصر قيادة وحكومة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة ضحايا حادث قطار محطة مصر، والذى وقع اليوم وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقال أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة: "أتقدم بأخلص التعازى لمصر قيادة وحكومة وشعباً فى ضحايا حريق محطة مصر، سائلاً المولى عز وجل للمصابين الشفاء العاجل .. شفاءاً لا يغادر سقما".

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أسامة نقلى

وكانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، و25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.