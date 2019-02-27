فيديو .. "دوت مصر" ترصد سيولة مرورية بميدان التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان التحرير ووسط البلد، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار لرجال المرور. ورصد فيديو لـ"دوت مصر" حالة من الهدوء بميدان التحرير ووسط البلد، وسط سيولة مرورية.

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