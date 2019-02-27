شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حاتم زكريا سكرتير عام "الصحفيين" للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الحالى، المرشح لعضوية مجلس النقابة، بأزمة قلبية أثناء تواجده بمقر اتحاد الصحفيين العرب. وتم نقل سكرتر عام "الصحفيين" إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقى، لإجراء الفحوصات الطبية، وقام الأطباء بعملية قسطرة له.

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