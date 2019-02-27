بالأسماء.. 5 محكمين أجانب ضمن 11 محكما بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ26

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المحكمين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التى تقام فى الفترة من 23 / 3 / 2019م إلى 29 / 3 / 2019م بأكادمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر. وجاءت أسماؤهم كالتالى : أولا من داخل مصر : الأستاذ الدكتور / جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية. الأستاذ الدكتور / عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق. فضيلة الشيخ/ حلمي الجمل مقرئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون. السيد / أحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم. السيد /محمد رفاعي كامل رفاعي زلط معيد بكلية القرآن الكريم. الشيخ / سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. ثانيًا من خارج مصر : السيد / الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية. Advertisements الدكتور / يوسف النعيم يوسف محمد – السودان. الدكتور / حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن. السيد/ علي محمد حسين الغزاوي – لبنان. الدكتور / سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين.

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