شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وهولندا تعربان عن تعازيهما فى ضحايا حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية العراقية، عّن تعازيها لمصر حكومة وشعباً فى ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم، الذى وقع اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الصحاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجيّة العراقية - فى بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - "لقد تلقينا بحزن عميق خبر الحادث الأليم الذى تعرَّض له الأشقاء فى مصر إثر اصطدام قطار نجم عنه نُشُوب حريق هائل تسبَّب فى إزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

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وأضاف أن وزارة الخارجيّة توجه أحرَّ التعازى القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

أعربت هولندا عن تعازيها لعائلات ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح اليوم الأربعاء وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين، ووصفت سفارة هولندا بالقاهرة -فى بيان- الحادث بأنه "مأساوي"، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.