نشرة الحوادث المسائية الأربعاء.. "انفجار في محطة مصر واصطدام قطار بسيارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محطة مصر: جثث متفحمة ودماء على رصيف 6 (تغطية خاصة)

قالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة آخرين، بحسب التليفزيون المصري.

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النائب العام يكشف أسباب حادث قطار محطة مصر

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا تفصيليا بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

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تأييد الحبس 5 سنوات للمتهمين بواقعة دهس الطفلة "مليكة"

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار عمرو عبد اللطيف، الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دهس الطفلة مليكة"، بالحبس 5 سنوات.

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بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع وزير النقل في حادث محطة مصر

قدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بلاغاً للنائب العام، يطالب بالتحقيق مع المسئولين عن حادث حريق "محطة مصر".

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النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق "محطة مصر"

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن حريق هائل داخل محطة مصر برمسيس واندلاع النيران نتيجة انحدار جرار قطار واصطدامه بالصدادة الخرسانية المتواجدة بالرصيف مما أدى لانفجاره.

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بطل إنقاذ ضحايا حادث محطة مصر: "النار كانت بتشويهم ومفكرتش غير إني أطفيهم"

قال وليد مُرضي، عامل بالشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 بمحطة مصر، مضيفا: "النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم".

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فيديو| ناج من حادث جرار محطة مصر: "معرفتش أجري ازاي من النار"

قال سامح رشدي، بائع بمكتبة قصر الشوق الملاصقة لحادث تصادم جرار برصيف محطة مصر رقم 6، إنه سمع ارتطام الحادث فتوقع في البداية أنه انفجار ضخم "افتكرته انفجار وجريت ناحية نفق الممر".

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شهود عيان في حادث محطة مصر: "الناس كانت بتجري وهي مولعة"

قال عمال داخل محطة مصر، وشهود عيان إنهم شاهدوا عددا من ضحايا اصطدام الجرار رقم 2302 برصيف رقم 6، يركضون والنيران مشتعلة في أجسادهم، مضيفين: "في ناس حاولت تطفيهم".

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جثث متفحمة على رصيف 6".. روايات ركاب أنقذهم القدر من الاحتراق

قال "محمد ص." أحد الركاب المتواجدين بمحطة مصر، أثناء احتراق القطار القادم من الإسكندرية، إن جرار القطار انفجر عقب انفصاله عن باقي عربات القطار.

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مصاب في حادث محطة مصر يروي لحظات الرعب: "زميلي مات أدام عيني"

كانت عقارب الساعة تقترب من العاشرة صباحا، الأجواء تبدو طبيعية داخل قطار القاهرة الإسكندرية، الذي أوشك على التحرك، بينما يتخذ شريف حسين مكانه في أحد مقاعد العربة الأولى في القطار. ينظر في ساعته بين لحظة والأخرى "عشان يلحق شغله في طنطا"، وفجأة اندلع حريق هائل في جرار على ذات الرصيف من الجهة الأخرى.

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القبض على السائق الثاني لقطار محطة مصر بعد هروبه للمنوفية

ألقت قوات الشرطة القبض على السائق الثاني لقطار محطة مصر، الذي أودى بحياة 20 قتيلا و43 مصابًا، بعد هروبه إلى محافظة المنوفية.

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السيطرة على حريق بكنيسة القديسة دميانة بالهرم دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل مبنى تابع لكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم، ولا توجد أيه خسائر بشرية.

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مطروح: مقتل شخص وإصابة 6 في تصادم قطار بسيارة

قتل شخص وأصيب 6 آخرين، في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل شرقي مدينة العلمين في مرسى مطروح، بحسب أمن مطروح.

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تفاصيل مقتل شابين داخل مسكنهما بالشرابية

نجح رجال المباحث بقسم الشرابية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثتين لعاملين داخل مسكنها بدائرة القسم، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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