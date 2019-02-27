تأييد الحبس 5 سنوات للمتهمين بواقعة دهس الطفلة "مليكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار عمرو عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دهس الطفلة مليكة"، بالحبس 5 سنوات.

عقدت المحاكمة بعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب، وطه الجوهري، بحضور محمد زعفان وكيل أول نيابة أكتوبر، وأمانة سر أحمد سمير.

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، في 20 يناير الماضي، بحبس سائق اتوبيس المدرسة والمشرفة المسئولة عن الطفلة 5 سنوات بعدما وجهت لهما اتهامات بالإهمال والقتل الخطأ.

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وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم الصادر بحقهما، وأيدت المحكمة حبسهما اليوم.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، أحالت سائق أتوبيس المدرسة المتسبب في واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل اتوبيس الحضانة الخاص بها بمدينة 6 أكتوبر، والمشرفة المسئولة عنها إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهام بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق الاتجاه الاخر، عاجلها سائق الاتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، ما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاتها مما أدى إلى وفاتها.

وتسلمت النيابة، نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتي سجلت الواقعة، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذى قال في التحقيقات أنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، كما وجهت ذات التهمة لمشرفة الأوتوبيس.