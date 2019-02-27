وزير الطيران عن التبرع بالدم لمصابي محطة مصر: معدن المصريين يظهر في الشدائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد

أشاد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بالمتبرعين بالدم لحادث محطة مصر من جميع الفئات والأعمار بقطاع الطيران، قائلة: "أصالة ومعدن المصريين يظهر وقت الشدائد والأزمات".

وكانت مستشفى مصر للطيران، قد استقبلت مساء اليوم، عددًا كبيرًا من العاملين بقطاع الطيران المدني للتبرع بالدم لمصابي حادث محطة مصر بناءًا على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

وجه الدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية، فريق عمل من المستشفي لاستقبال المتبرعين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب الاحصاءات الرسمية.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

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وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

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