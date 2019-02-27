أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد حتى غدًا الخميس المقبل، تتمثل في انخفاض كبير بدرجات الحرارة.

وأوضح "عبدالعال" لمصراوي، إنه من المتوقع سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على القاهرة وبعض محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار يصحبه نشاط للرياح بسرعة 25 عقده، لا تصل إلى حد العاصفة.

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بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار سوف تتساقط من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى السواحل الشرقية وحتى مناطق الدلتا، لافتًا إلى أن سرعة الرياح ستترواح ما بين 22 و 24 عقدة بما يعادل 45 كيلو مترًا في الساعة خاصة في المناطق الغربية، بينما تبلغ في القاهرة والدلتا والوجه البحري 35 كيلو مترًا في الساعة.

وتابع: أن أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا ترجع إلى وجود منخفض جوي يأتي من شمال البلاد، على أن تتحسن الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل.

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