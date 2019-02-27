مصر | كثافات مرورية إثر وقوع حادث مروري بكوبري الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية إثر وقوع حادث مروري بكوبري الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد كوبري الدقي كثافات مرورية، إثر وقوع حادث مروري، وجار سحب الكثافات، وعوده الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وظهور كثافات مرورية، بكوبري الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير الأتوبيس بسرعة زائدة، اصطدم بعمود إنارة، بنهاية الكوبري، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية، ووقوع إصابات.

وتم رفع حطام الحادث وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

Advertisements

'مصنوعة من القمامة'.. تفاصيل ضبط حفاضات أطفال داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام محمد ا م ب، 32 سنة، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المنتجات الورقية 'حفاضات أطفال' بدون ترخيص كائن خلف مسجد السلام بمنطقة المنيب، دائرة قسم الجيزة، بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات انتاج رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الادمي والمصنعة من مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين مثل ( هيلثى) على خلاف الحقيقة ووضع عناوين وهمية مخالفة للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية محدثًا اضرار جسمية بصحة الأطفال ومسببًا امراض لهم مثل سرطان الجلد اثر استخدام تلك الحفاضات مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين بقصد تحقيق ارباحًا طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وامكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على ماكينة لتعبئة ولحام الاكياس 4000 حفاضة أطفال جاهزة للتعبئة بدون بيانات وغير صالحة للاسخدام، 100 عبوة أطفال فارغة مدون عليها شركة (هيلثى) مدون عليها صنعت بواسطة شركة العاشر من رمضان للمنتجات الورقية، 150 باكته حفاضة بداخلها 40 عبوة جاهزة للتسويق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.