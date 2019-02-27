مصر | السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بشارع العشرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بشارع العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب، داخل شقة سكنية بشارع العشرين بمنطقة فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقی اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العشرين بمنطقة فيصل، وعلي الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلي المجاورات.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لتولي، النيابة العامة التحقيقات.

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5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة في الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مبني تابع لكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبني ملحق بكنيسة القيدسة دميانة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، والسيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية، نشبت في مولد كهربائى بالطابق السايع بسبب حدوث ماس كهربائي وامتدت النيران إلى لعب أطفال بالطابق وتم اخماده، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.