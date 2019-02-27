أخبار مصر | "كان هدفي إنقاذ أكبر عدد".. تفاصيل مؤثرة يرويها "وليد" بطل حادث قطار محطة مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان هدفي إنقاذ أكبر عدد".. تفاصيل مؤثرة يرويها "وليد" بطل حادث قطار محطة مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف وليد مرضي، بطل حادث قطار محطة مصر، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، قائلًا: "الانفجار وقع جنب المحل اللي شغال فيه"، وعن كيفية إنقاذ للمواطنين قال: "لقيت الناس كلها بتجري قدام مني، وبدأت أطفي فيهم، فاضطريت أعمل اللي عليا، وجبنا جراكن مياه وبدأنا نطفي في الناس، ولكن المياه بدأت تزود النار أكثر فجيبنا البطاطين اللي بنام بيها وبدأنا نمسك في الناس المشتعلة".
وخلال تصريحاته لبوابة الخليج 365، قال وليد،: من المشاهد المؤثرة التي رأها خلال الحادث، أم وابنتها لا يوجد عليهم ملابس، بسبب الحريق، متابعًا: "كان هدفي أنقذ أكبر عدد من الناس".
ومن جانبه روى محمد عبدالرحمن، شاهد عيان، تفاصيل الحادث قائلًا "مرة واحدة لقينا جرار جاي بسرعة مهولة وقعدنا نزعق ونقول للناس أوعوا محدش لحق لأن الموضوع تم خلال 3 ثواني"، متابعًا: "جريت جبت جركن مياه عشان أطفي الناس، لقيت واحد طالع من السلم مولع بيقولي طفيني طفيني وماسك في ضهري"، فردت عليه "سيبني عشان أطفيك".
وتابع: "الجسم كله كان محروق وكان آخر حتة في رجله اللي فاضلة"، واختتم: "أي حد مكانه كان هيعمل أكتر من كدة".
واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.