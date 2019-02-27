أخبار مصر | "كان هدفي إنقاذ أكبر عدد".. تفاصيل مؤثرة يرويها "وليد" بطل حادث قطار محطة مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان هدفي إنقاذ أكبر عدد".. تفاصيل مؤثرة يرويها "وليد" بطل حادث قطار محطة مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد مرضي، بطل حادث قطار محطة مصر، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، قائلًا: "الانفجار وقع جنب المحل اللي شغال فيه"، وعن كيفية إنقاذ للمواطنين قال: "لقيت الناس كلها بتجري قدام مني، وبدأت أطفي فيهم، فاضطريت أعمل اللي عليا، وجبنا جراكن مياه وبدأنا نطفي في الناس، ولكن المياه بدأت تزود النار أكثر فجيبنا البطاطين اللي بنام بيها وبدأنا نمسك في الناس المشتعلة".

وخلال تصريحاته لبوابة الخليج 365، قال وليد،: من المشاهد المؤثرة التي رأها خلال الحادث، أم وابنتها لا يوجد عليهم ملابس، بسبب الحريق، متابعًا: "كان هدفي أنقذ أكبر عدد من الناس".

ومن جانبه روى محمد عبدالرحمن، شاهد عيان، تفاصيل الحادث قائلًا "مرة واحدة لقينا جرار جاي بسرعة مهولة وقعدنا نزعق ونقول للناس أوعوا محدش لحق لأن الموضوع تم خلال 3 ثواني"، متابعًا: "جريت جبت جركن مياه عشان أطفي الناس، لقيت واحد طالع من السلم مولع بيقولي طفيني طفيني وماسك في ضهري"، فردت عليه "سيبني عشان أطفيك".

وتابع: "الجسم كله كان محروق وكان آخر حتة في رجله اللي فاضلة"، واختتم: "أي حد مكانه كان هيعمل أكتر من كدة".