أخبار مصر | وزارة الآثار تنعي شهداء ومصابين حادث رمسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الآثار تنعي شهداء ومصابين حادث رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت وزارة الآثار في بيان رسمي لها، بنعي وعزاء لأهالي ضحايا حادث محطة رمسيس الذي وقع صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019.

وجاء نص البيان أنه بمزيد من الحزن والأسى ننعي ضحايا حادث قطار محطة مصر، متوجهين إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

يذكر أن حادث مروع وقع صباح اليوم الأربعاء، في محطة قطارات رمسيس المركزية، حيث تصطدم جرار قطار منفرد، بالرصيف رقم 6، بسرعته البالغة ما يقرب من 80 كم في الساعة، مما أدى لاشتعال تانك السولار الخاص به وانفجاره، وهو الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى عدد من المستشفيات المحيطة بمحطة رمسيس، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات المتخصصة.

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وعلى إثر الحادث قام وزير النقل المصري بتقديم اسيتقالته وقبلها لاسيد رئيس الوزارء، والذي انتقل إلى مكان الحادث هو وعدد من الوزراء.

وقامت الجهات المعنية بتقديم الدعم للمصابين، حيث تم رصد مبلغ 25 الف جنيه كتعويض للمصاب، و80 ألف جنيه لكل حالة وفاة.

وشهد موقع الحادث تحركات سريعة حيث تم الدفع بما يقرب من 30 عربة إسعاف، وبعدد مماثل من عربات المطافئ، كما شهد الحادث تلاحم المواطنين مع الجهات الرسمية، حيث تطوع البعض بنقل المصابين، وتبرع البعض الآخر بدمائه للمحتاجين، في صورة تظهر المعدن الأصيل للشعب المصري قيادة وحكومة.