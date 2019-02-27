أخبار مصر | مصطفى ثابت عن حادث محطة مصر: الجمهور الوفي يقف مع الوطن في الأزمات قبل الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت عن حادث محطة مصر: الجمهور الوفي يقف مع الوطن في الأزمات قبل الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الخليج 365، على حادث قطار محطة مصر، قائلًا: جمهور الكرة الوفي اللي بيقف جنب فرقته اللي بيشجعها في محنتها قبل انتصارها.. وكذلك جمهور الوطن الوفي يقف في صف الوطن في الأزمات قبل الانتصارات وميجريش وراء محاولات بث الإحباط اللي بتهاجمنا كل يوم".

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

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