أخبار مصر | الأوقاف تعلن عن أسماء المحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعلن عن أسماء المحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المحكمين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التي تقام في الفترة من 23 مارس إلى 29 مارس بأكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، جاءت الأسماء كالتالي:

أولا من داخل مصر:

الدكتور / جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية.

الدكتور / عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق.

الشيخ/ حلمي الجمل قارىء معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

أحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم.

Advertisements

محمد رفاعي كامل رفاعي زلط معيد بكلية القرآن الكريم.

الشيخ / سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

ثانيًا من خارج مصر:

الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية.

الدكتور / يوسف النعيم يوسف محمد – السودان.

الدكتور / حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن.

علي محمد حسين الغزاوي – لبنان.

الدكتور / سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين.