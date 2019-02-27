أخبار مصر | رئيس الوزراء يستمع للموقف الطبي لمصابى حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستمع للموقف الطبي لمصابى حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عيدالعال، محافظ القاهرة، بزيارة مصابى حادث قطار محطة رمسيس، بمعهد ناصر.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح واف من وزيرة الصحة عن الموقف الطبى لجميع المصابين، موجها بتقديم كامل الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف كل حالة حتى استكمال الشفاء.