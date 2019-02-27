شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الاستعانة بجامعة بنها كبيت خبرة في تنفيذ المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن المحافظة تسير بخطى متقدمة في مجالات عديدة وتعمل على فتح أفق جديدة للاستثمار في الصناعة والزراعة والتجارة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف تشهد طرح المنطقة الاستثمارية بالخانكة ومساحتها 36 فدانًا على المستثمرين الجادين.

وقال «عبدالحليم» في بيان، الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار بالاستعانة بجامعة بنها وإمكانياتها وخبراتها كمكتب استشاري حتى يمكن الاستفادة من هذه المنطقة المتميزة وإقامة العديد من المشروعات لخدمة أبناء القليوبية، مؤكد على قرب افتتاح مشروع صوامع الغلال بالخانكة بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، وكذا مشروع تكرير البترول بمسطرد وتطوير الطريق المؤدي إلى المشروع بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال حضوره مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات، مؤكدًا أن المحافظة والجامعة يعدان نموذجا مشرفا للتعاون المشترك لخدمة المواطن.

وأضاف أن هناك أيضًا العديد من المشروعات في مجال الصحة ووضع حجر أساس أول مركز لعلاج الحروق بالقناطر الخيرية كإهداء من الشيخ سلطان القاسمي، لأهالي القليوبية.

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من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على العلاقة التكاملية بين محافظة القليوبية وجامعة بنها ما يعود بالأثر الإيجابي على المواطن القليوبي وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وقدم المغربي نبذه عن أهم الفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها الجامعة خلال فبراير الجاري ومنها دخول مبادرة «صنايعية مصر» حيز التنفيذ داخل جامعة بنها والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تدريب طلاب الجامعة والتعليم الفني والشباب على المهن الحرفية بأساليب علمية قادرة على النهوض بتلك المهن، من خلال برامج خاصة بالتدريب والتأهيل اللازم لإعداد الكوادر الفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة.

وأضاف أن كلية التربية النوعية نظمت الملتقي العلمي الأول بعنوان «المؤسسات العلمية الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق»، وكذا نظمت كلية الهندسة بشبرا بمدينة أسوان المؤتمر الدولي الثالث للحفاظ على التراث المعماري.

وصرح أن الجامعة شاركت في افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية والذي افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور الصادق الهادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت في الملتقي بمعرض تعليمي وبحثي كأحد آليات المشاركة بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مشتركة بين جامعة بنها وعدد من الجامعات السودانية لدراسة تنفيذ مشروعات بحثية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل توافق الكثير من المجالات بين البلدين المصري والسوداني.

وقال إنه تم عقد مجلس عمداء الجامعة السابق بأرض الجامعة بمدينة العبور بهدف اطلاع عمداء الكليات، على ما تم استكماله من منشآت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة في أسرع وقت ممكن في ضوء الموافقات على إنشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية بنات، مضيفًا أنه تم أيضًا طرح باكورة إنتاج مشروع المزارع السمكية التي تم إنشائها بكلية الزراعة لتغطية احتياجات السوق الخارجي من الأسماك «البلطي»، وسوف يتم طرح كميات من الإنتاج للجمهور بسعر التكلفة من خلال تنظيم معرض لمنتجات جامعة بنها.

وأضاف أنه يجري الآن متابعة تنفيذ أنشطة خطة الجامعة وكلياتها الاستراتيجية 2017:2022، من خلال وضع مؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس لرصد نسب الإنجاز بصورة دقيقة وواقعية مع ربط مؤشرات أداء خطة الجامعة بمؤشرات أداء خطط الكليات، كما أنه جار، الأربعاء، إجراء اختبار «أون لاين» تجريبي لطلاب كلية طب بنها تمهيدا لإجراء الاختبار الموحد «أونلاين» على مستوى كليات الطب بمصرفي 7 مارس المقبل.