شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرًا عن حالة استخدام المبيدات في الأسواق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، متضمنًا الوضع العالمي لاستهلاك المبيدات، واحتياجات مصر من سوق المبيدات وفقا لخطة مكافحة الآفات الزراعية في مصر لزيادة الإنتاجية والتطبيق الآمن للاستخدام، وإن أكبر 6 شركات عالمية تسيطر على إنتاج 75% من المبيدات هي على الترتيب باير- سينجنتا- باسف- داو أجروساينس- مونسانتو- ديبون.

وقال «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن استهلاك المبيدات في مصر يركز على الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية، وأن إجمالي كميات المادة الفعالة المستوردة من المبيدات عام 2018 بلغت 9 آلاف و47 طنا بزيادة 21.4% عن عام 2006، حيث بلغ إجمالي كميات المادة الفعالة من المبيدات 7451.6 طن مبيدات.

وأضاف، إن معدلات استهلاك المبيدات على المستوى العالمي يبلغ 52 مليار دولار عام 2014، وارتفع هذا الرقم الآن إلى ما قيمته 62 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل عام 2025 إلى 95مليار دولار أمريكي، موضحًا أن خريطة توزيع استهلاك المبيدات على القارات المختلفة تشيرا إلى أن معدلات الاستهلاك للمبيدات في أوروبا تصل إلى 35% بينما تبلغ في قارة أمريكا الشمالية 21%، في حين يبلغ معدل استهلاك المبيدات في أفريقيا 6%، ترتفع في آسيا 21%، بينما تصل في أدناها في إستراليا بكمية تصل إلى 2%، بينما ترتفع في دول أمريكا الجنوبية إلى 15%.

وأضاف «عبدالمجيد»، إن توزيع استهلاك المبيدات العالمي على المحاصيل المختلفة، يوضح أن محصول الذرة يستهلك 16 % من حجم استهلاك المبيدات في العالم، يليه محصول القطن بكمية تصل إلى 11%، ويتساوي في نفس الكمية احتياجات زراعة الحبوب من المبيدات بنسبة 11 %، ثم الأرز 10%، وفول الصويا 9%، والخضر 9% والفاكهة 4% بينما تستحوذ بقية المحاصيل الأخرى على نسبة 36% من استهلاك المبيدات.

وأوضح إن معدل الاستهلاك العالمي من المبيدات الحيوية عام 2009بلغ حوالي 6‚1 مليار دولار وصل إلى 3‚3 مليار دولار عام 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى 4، 5 مليار دولار العام الجاري 2019، مشيرًا إلى أن عدد المبيدات الحيوية المتداولة عالميًا يصل إلى حوالي 100 مبيد حيوي منها 13 مادة فعالة من البكتيريا-6 من الفطريات-12 من الڤيروسات-29 من المضادات الحيوية- 44 من أصل نباتي.

وشدد على أن هذه الأرقام تعد أرقام ضئيلة مقارنة باستخدام المبيدات الكيميائية، خاصة إنه الطلب العالمي على الكيماويات الزراعية ارتفع من 134مليار دولار عام 2010 إلى 223 مليار دولار عام 2015، حيث بلغ حجم التجارة العالمية للمبيدات بلغ عام 2012 حوالي 9‚49 مليار دولار ارتفع هذا الرقم عام 2016 إلى حوالي 84‚63 مليار دولار بمعدل نمو خلال هذه الفترة يصل إلى 25‚4% سنويًا.

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وأشار إلى أن هناك دوافع لاستخدام المبيدات على مستوي القطاع الزراعي، خاصة في ظل حجم الخسائر التي تسببها الآفات التي تدمر الآفات ما يزيد عن30% من إنتاج العالم من المحاصيل الغذائية، وتسبب الآفات الحشرية فقدًا على المستوى العالمي للزراعة حوالي 14% بينما تسبب كل من مسببات الأمراض والحشائش 13% لكل منهما.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى إنه على المستوي الدولي، فإن الفاقد العام الذي تسببه الآفات يتراوح ما بين 35-42% مع عدم استخدام المبيدات، حيث تتعرض النباتات الغذائية للإصابة بحوالي 100ألف مرض نباتي، 10آلاف نوع من الحشرات، 1000 نوع من النيماتودا، 30 ألف نوع من الحشائش، ويقدر قيمة الفقد في الإنتاج الزراعي العالمي نتيجة الإصابة بالآفات حوالي600 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وشدد «عبدالمجيد»، على أن الطلب العالمي على المبيدات ارتفع بمعدل 9‚2% حتى عام 2014، حيث حجم المستهلك من المبيدات على المستوى العالمي حوالي 6‚5 مليون طن عام 2012 مقارنة ب 6‚2مليون طن عام 1995ويتخطى الآن حاجز 6 ملايين طن، مشيرًا إلى أن 85% من إجمالي المستهلك من المبيدات على المستوى العالمي يوجه إلى قطاع الزراعة.

وأوضح أن الجدل حول المبيدات لا يتناسب مع الوضع الحالي لاستهلاك المبيدات حيث تستهلك الدول المتقدمة75% من حجم الاستهلاك العالمي للمبيدات بينما تستهلك الدول النامية 25% من حجم الاستهلاك، وتبلغ تكلفة أي مبيد جديد بداية من معامل التخليق حتى التطبيق ما يزيد عن200 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لرئيس لجنة مبيدات الآفات فإن مبيدات الحشائش تمثل المرتبة الأولى بالنسبة للاستهلاك العالمي بنسبة قدرها 48% يليها المبيدات الحشرية25% ثم المبيدات الفطرية 24%، ويعتبر محصول الذرة من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمبيدات على مستوى العالم يليه الخضر والفاكهة ثم فول الصويا ثم القطن.

وأضاف «عبدالمجيد»، إن عدد المبيدات الكيميائية المتداولة عالميًا بناءً على الاسم العام حوالي 1000 مادة كيميائية تشمل أكثر من 50 ألف مستحضر تجاري، حيث تعد الصين من أكبر منتجي ومستهلكي المبيدات على مستوى العالم تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا والبرازيل واليابان، بينما انخفض استهلاك أوروبا من المبيدات في العقود الأخيرة حيث بلغ معدل الانخفاض إلى5% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الثمانينيات، وانخفض استهلاك الهند من المبيدات من 62ألف طن عام 1995 إلى45 ألف طن عام 2000.

وأشار إلى أن عدد مصانع المبيدات في الصين ما يزيد عن 2000 مصنع مستحضرات وأكثر من 200 مصنع تخليق مواد فعاله، ويبلغ إنتاج الصين تصنف إنتاج العالم ما يزيد عن 2، 7 مليون طن متري مادة فعالة، موضحًا أن العالم يتجه نحو تقليل الاستهلاك من المبيدات الفسفورية العضوية، حيث انخفض من 2002 إلى عام 2007 بمعدل 44%.