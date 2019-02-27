شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة ترحيلات في الإسكندرية.. وإصابة 2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ترحيلات «لوري» بالطريق الساحلي الدولي، مساء الأربعاء، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن سيارة ترحيلات تقل مساجين كانت في طريقها للعودة إلى سجن برج العرب انقلبت أمام كارفور العروبة بالطريق المشار إليه.

وذكر المصدر أنه جرى تحويل المصابين جراء الحادث إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج دون أن يكشف عن هويتهما.