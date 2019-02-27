شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «عاطف» و«سوبر».. «شيّالين» محطة مصر في انتظار عودة زملائهم «المفقودين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الساعة الثانية بعد الظهر، قُبالة القطار المنكوب، جلس 5 رجال من شيالين محطة مصر، رؤوسهم بين كفوفهم، قهر الرجال واضحاً على وجوههم ، كل 5 دقائق يتصل أصدقاء آخرون لكن خيبة الأمل تكن حليفهم بعد كل مكالمة يكون محتواها: «لسّه ملقناش أى أثر ليهم»، فتجمعهم اليوم لم يكن المُعتاد للفطور، ولكن للبحث عن أصدقائهم المفقودين من الحادث.

قبل 5 ساعات من الحادث، تحديدًا في تمام التاسعة ونصف، على رصيف رقم 9، الواقع بالجهة المُقابلة للحادث، كان يجُر صلاح محمد محمود، رجل خمسيني، حمولته أمامه، إذ فجأة شاهد الاصطدام الذي أعقبه حريق، لكن الصدمة جعلته مكتوف الأيدي، لم يستطيع العبور إلى هُناك، للاطمئنان على أصدقاءه، الذي كان مُقرر لهم العمل اليوم على رصيف الحادث.

بعد 5 دقائق، استطاع محمود أن يتمالك أعصابه بعض الشيء، واجتمع مع باقي «الشيالين»، للبحث عن أصدقائهم المفقودين، تحديداً «عاطف» و«سوبر»، الذين لم يجدوا منهم إلا عربات نقل الحقائب مُفحمة، وأجساد مُشوهة لم يتمكنوا من التحقق منها، هل هم أصدقائهم أم لا.

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فريقين هكذا قسّموا أنفسهم، بين المُستشفيات التي تم نقل الجرحى والضحايا إليها، وبين المحطة، تحديداً أمام الحادث، ليباشروا عملهم، وليتابعوا ما يُستجد، إذ قال «صلاح»: «بعد ما شفت المنظر البشع، جيه في بالي أصحابي، بدأنا ندور عليهم، وموصلناش لحاجة لحد دلوقتي، منعرفش ماتوا، ولا اتصابوا، ولا طلعوا يجروا».

قطار أسوان كان فاصلاً بين الحادث، وصلاح، ورغم ذلك صرخات الضحايا كانت واضحة بالنسبة له، ومازالت عالقة بأذنيه، يتذكرها كل ثانية، ويخشى أن يكون من بينهم صرخة زميل، وأكمل: «لو كان قطر أسوان اللي اتحرق، كان زماني أنا اللي ميت وهما بيدوروا عليا، عشان كدة مش هسيبهم، وقلبي مخلوع عليهم».

قاطع «سيد» حديث «صلاح»، عندما جاء ليُخبرهم أن صديق لهم بمُستشفى دار الشفا، هو الآخر لم يجد آثر لهم، ولم يتمالك أعصابه، وبدأ في البكاء، قائلاً: «بنتجمع دايماً في الفرح، مكنتش أصدق إني هاجي النهاردة أدور على أصحابي بين المحروقين».

التقط زميل لهُ طرف الحديث، فأكمل: «أنا كنت إجازة النهاردة وجيت جرى أول ما عرفت عشان أتطمن عليهم، ومش همشي غير لما أعرف أصحابي فين».

على نفس الحال، ظلوا ساعات، ومازالوا، بحثاً عن الرفاق، يمر من أمامهم قطارات عدة، ركاب كثيرون حاملين حقائب، بقشيش يبحث عنهم، ولكنهم لأول مرّة غير مُكترثين لتلك الأمور، جالسين في ترقب وخوف رهن مُكالمة تدلهم على مصير «عاطف» و«سوبر».