شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرب عن تعازيه في حادث «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في حادث القطار الذي وقع في محطة مصر. وقال الكرملين في بيان: «تقبلوا التعازي بحادثة القطار المأساوية، التي وقعت في محطة القطارات المركزية في القاهرة، روسيا تتشاطر معكم الأسى ومع من فقد أقاربه نتيجة الحادثة، ونأمل بشفاء جميع الجرحى».

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