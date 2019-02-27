شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تكشف أسباب انهيار سقف أحد مباني العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «المقاولون العرب» أسباب انهيار طابق في أحد مبان مدينة العلمين الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 عمال.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه «أثناء تنفيذ الأعمال بإحدى الباكيات بمسطح 15 مترا من إجمالى مسطح الدور البالغ 1500 متر حدث خلل بجزء من الشدة المعدنية، ما أدى لإصابة 5 عمال».

وأضاف البيان: «جرى نقلهم فورا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وتمثلت إصاباتهم في كدمات، وخرجوا جميعا من المستشفى، واستمر باقي العاملين في عملهم من للانتهاء من الجزء المصاب بالخلل، وتواصل الشركة العمل بالمشروع كالمعتاد».