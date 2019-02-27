شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا توجد أزمة في أكياس الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ضحايا حادث قطار محطة مصر 20 حالة وفاة و43 مصابا، بينهم 15 مصابا خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن باقي المصابين البالغين 28 مصابا موزعون على مستشفيات دار الشفاء ومعهد ناصر، والحلمية العسكري، والمستشفى القبطي، ومستشفى شبرا العام.

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وتابع أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتواجد في مستشفى معهد ناصر لتفقد أحوال المصابين وتفقدت المصابين من قبل في مستشفى الهلال.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن معظم الإصابات عباراة عن حروق تتراوح ما بين الدرجة الثانية والثالثة، فيما تتواجد 5 حالات حرجة بين المصابين.

ونفى وجود أزمة في أكياس الدم، كاشفا أن هناك مخزونا استراتيجيا من الدم موجود في كل مستشفى على حدة بخلاف مخزون الدم الموجود في بنك الدم الرئيسي والبنوك الفرعية، موضحا أن هناك مخزونا استراتيجيا للتعامل مع الحادث أو أي حوادث أخرى.