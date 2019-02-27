”الخليج 365” تكشف تفاصيل يوم حزين فى «محطة مصر»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان يوم حزين فى «محطة مصر»، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، وفاة 20 وإصابة 43 فى تصادم جرار قطار برصيف المحطة وانفجار خزان السولار.. الدولة تكافح الفساد والإهمال وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته السياسية ويدفع ثمن تقصيره.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه الحكومة برعاية المصابين ومحاسبة المتسببين فى الحادث بعد التحقيق.. رئيس الوزراء ينتقل إلى مكان الحادث ويقبل استقالة وزير النقل.. ويؤكد: انتهى زمن التغاضى عن الإهمال.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..
ـ يوم حزين فى «محطة مصر».. وفاة 20 وإصابة 43 فى تصادم جرار قطار برصيف المحطة وانفجار خزان السولار.. الدولة تكافح الفساد والإهمال وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته السياسية ويدفع ثمن تقصيره.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة برعاية المصابين ومحاسبة المتسببين فى الحادث بعد التحقيق.. رئيس الوزراء ينتقل إلى مكان الحادث ويقبل استقالة وزير النقل.. ويؤكد: انتهى زمن التغاضى عن الإهمال
ـ السجل الأسود.. 70 ألف معتقل سياسى بالسجون التركية.. «الخارجية» تفضح حقد «أردوغان».. المتحدث باسم الوزارة: أحاديث الرئيس التركى حول مصر تنطوى على حقد وتعبر عن مواصلة احتضانه لـ «الإخوان الإرهابية»ـ «القضاء الإدارى» ترفض الطعون على ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين.. «الصحفيين» تدعو أعضاءها لـ «عمومية الجمعة» لانتخاب النقيب و6 أعضاء
ـ لجنة بيانات الناخبين تحذف المدانين فى قضايا إرهابية.. البرلمان يتجه لمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت أو الترشحـ تعديلات قانونية لمواجهة استغلال الإرهابيين لـ «الشقق المفروشة».. الحكومة تقر تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالحبس والغرامة لكل من أجر عقاراً دون إخطار مركز الشرطة فى دائرته
ـ «شكرى »: مصر تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنسانى وترفض إيداعهم فى معسكرات.. وزير الخارجية يبحث مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل التعاون خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقىـ وزير الداخلية: نحرص على التواصل مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة.. اللواء توفيق يستقبل رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا.. والجانبان يوقعان مذكرة تفاهم
ـ انطلاق امتحانات الدبلومات.. الفنية 18 مايو.. والوزير يعتمد الجدول قريباًـ وثيقة تعاون بين «العربية للتصنيع» وكبرى الشركات الرومانية.. التراس يلتقى وزير بيئة الأعمال والتجارة برومانيا.. ويدعو لعودة إنتاج الجرار الرومانى الزراعى بمُواصفات حديثة
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