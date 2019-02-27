شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: السائق الثانى المتسبب الرئيسى بحادث محطة مصر هارب وجارى ضبطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن سائق القطار المتسبب فى حادث محطة مصر، هرب عقب وقوع الحادث، وأنه لم يتم ضبطه حتى الآن، وجارى البحث عنه وضبطه من قبل قوات الأمن.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن السائق المذكور يدعى وليد فتحى ومن طنطا، هو المتسبب الرئيسى فى تصادم الجرار رقم 2302 بصدادات نهاية رصيف 6 بمحطة مصر وحدوث الحريق جراء انفجار تانك السولار بالجرار الذى تركه يسير وحده.

وقالت المصادر: إن السائق أيمن الشحات سائق الجرار رقم 2305 الذى تم ضبطه كانت حدثت بينه وبين السائق المتسبب الرئيسى مشادة عقب "محاشرة" بين الجرارين قبل التصادم الذى أدى للكارثة.