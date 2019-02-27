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شركة المقاولون العرب تكشف أسباب انهيار جزء من سقف أحد مبانى العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى بشان إصابة 6 عمال فى انهيار (طابق) بأحد مبانى مدينة العلمين الجديدة، فإن شركة "المقاولون العرب" وفى إطار الشفافية الكاملة تود أن تشير إلى أنه أثناء تنفيذ الأعمال بإحدى الباكيات بمسطح 15 مترا من إجمالى مسطح الدور الذى يبلغ 1500 متر، حدث خلل بجزء من الشدة المعدنية ما أدى إلى إصابة 5 من العاملين بالشركة وتم نقلهم فورا إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وتابعت الشركة: تمثلت إصابة العاملين فى كدمات، وقد خرجوا جميعا من المستشفى واستمر باقى العاملين فى عملهم من أجل الانتهاء من الجزء الذى أصابه الخلل وتواصل الشركة العمل بالمشروع كالمعتاد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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