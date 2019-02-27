فيديو.. رئيس الوزراء يصل معهد ناصر لزيارة مصابى حريق قطار محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى معهد ناصر، لزيارة مصابى حادث قطار محطة مصر .
كانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
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