شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء يصل معهد ناصر لزيارة مصابى حريق قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى معهد ناصر، لزيارة مصابى حادث قطار محطة مصر .

كانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

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وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.