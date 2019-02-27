"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم الإسراف بنشر صور شهداء ومصابى حادث محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم الإسراف فى نشر صور المصابين وشهداء حادث قطار محطة مصر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أى وسيلة تخالف المعايير المهنية.
و دعت اللجنة إلى اجتماع طارئ ظهر غد الخميس، لمناقشة تقرير لجنة الرصد بشأن تغطية ومتابعة وسائل الإعلام لحادث قطار محطة مصر.
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