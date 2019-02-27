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شكرا لقرائتكم خبر عن شريطة سوداء من جوجل حدادا على ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو موقع "جوجل" محرك البحث العالمى، على وضع "شارة سوداء" عبر الصفحة الرئيسية للموقع، وذلك حدادا على ضحايا حادث القطار الذى وقع صباح اليوم بمحطة مصر، بمنطقة رمسيس.
وتظهر على الشارة السوداء عبارة "لضحايا حادث قطار محطة مصر"، عن الوقوف على الشارة السوداء.
جوجل
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه فى إطار التعامل مع تداعيات حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.
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