شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مصابى حادث قطار محطة مصر فى معهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مصابى حادث قطار محطة رمسيس، بمعهد ناصر.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح واف من وزيرة الصحة عن الموقف الطبى لجميع المصابين، موجها بتقديم كامل الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف كل حالة حتى استكمال الشفاء.