شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستقبل وفدا لبنانيا للاطلاع على جهود الوزارة بالنهوض بالتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفني، وفدا رسميا من قطاع التعليم المهنى والتقنى فى لبنان، والذى يزور مصر خلال الفترة من 23 فبراير 2019 وحتى 3 مارس 2109، وذلك للتعرف على الجهود الحالية التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى.

واستعرض الدكتور محمد مجاهد، خلال اللقاء الجهود الحالية لتطوير التعليم الفني، وذلك فى إطار تحويل مناهج التعليم الفنى من مناهج مبنية على المحتوى إلى مناهج مبنية على إكساب الجدارات، حيث يتم التعرف على الجدارات الخاصة بكل مهنة عن طريق أرباب الأعمال بها، وإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم التقنى والفنى والمهني.

كما تم مناقشة أنه تم الانتهاء من مسودة قانون هذه الهيئة، وسيتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، وإنشاء أكاديمية لمعلمى ومدققى التعليم الفنى والتدريب المهنى تهتم بتدريب وتأهيل المعلمين والمدققين، وإنشاء وحدة بالوزارة لتقديم العون لمدارس التعليم الفني، لتصبح أكثر استعدادًا للتقدم للاعتماد مؤسسيًا وبرامجيًا.

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وأوضح نائب الوزير للوفد اللبنانى الدعم غير المحدود الذى تقدمه القيادة السياسية لتطوير التعليم بصفة عامة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى بصفة خاصة، مشيرًا إلى الأهمية القصوى التى توليها الحكومة لتطوير هذه المنظومة لخدمة برامج التنمية الاقتصادية الطموحة فى مصر.

وأشار إلى أن الترتيب لزيارة الوفد اللبنانى لعدد من مؤسسات التعليم الفنى للتعرف على أنشطتها، وكان أولها المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم التابع لصندوق تطوير التعليم، والمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، ومدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات بالإسكندرية، والمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة بأسوان.

وخلال الاجتماع استعرض الوفد اللبنانى باستعراض منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى لبنان، وأثمر اللقاء عن تبادل الخبرات لما فيه صالح البلدين.