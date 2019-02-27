شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد ناصر: 12 من مصابى قطار محطة مصر يتلقون العلاج بينهم 6 بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى راشد، مدير معهد ناصر، إن عدد المصابين فى حادث قطار محطة مصر، ويتلقون العلاج فى المعهد الآن 12 حالة.

وأضاف راشد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن 6 مصابين يتلقون العلاج فى الأقسام الداخلية، وبدأت حالتهم تتحسن، فيما يتلقى 6 آخرون العلاج داخل الرعاية المركزة.

وكان قد تفقد منذ قليل المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصابى حادث قطار محطة مصر، فى معهد ناصر للاطمئنان على حالتهم، وكان فى استقباله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وكانت قد أكدت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي لها بمعهد ناصر، أن هناك حالات إصاباتها دقيقة، وأن عدد الوفيات 20 حالة، فيما أصيب 43 آخرون، مشيرة إلى أنه جار التعرف على هوية معظم الحالات من خلال الطب الشرعى، مشيرة إلى أنه تم الدفع ب 30 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى دار الشفاء، و11 معهد ناصر، و3 الحلمية العسكرى، 4 الجلاء العسكري، و2 الدمرداش، و1 شبرا العام، و1 بالمستشفى القبطى.

وأكدت وزيرة الصحة، أن 15 مصابا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما يظل 5 حالات فى حالة حرجة، لافتة إلى أن الإصابات ما بين جروح فقط أو جروح وإصابات، مشيرة إلى توفر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

Advertisements

وكانت أشارت إلى أنه تم نقل المصابين فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين ، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.