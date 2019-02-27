شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم، الأربعاء، مع ممثلى المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

يأتى ذلك نتيجة إجراء اتفاق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية" حيث وفرت المؤسسة 213 مليون دولار لمشتريات الأقماح اللازمة لانتاج الخبز البلدي المدعم وتم تدبير مليون و20 ألف طن من القمح لسد احتياجات البلاد حتي العام المالى القادم.

Advertisements

وأكدت وزارة التموين فى بيان اليوم أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أبدت استتعدادتها لتوفير مزيد من التمويل اللازم لاحتياجات الوزارة من السلع التموينية الاستراتيجية اللازمة للمواطن المصرى حيث إن المؤسسة احد المصادر الدولية المتخصصة فى ايجاد حلول تمويلية متكامة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين معيشة المواطن من خلال إتاحة السلع فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ومنها مصر.