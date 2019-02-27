شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطان ناعيا ضحايا حادث محطة مصر: أحر التعازى لمصر رئيسا وحكومة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية، أحمد قطان، ضحايا حادث قطار محطة مصر، والذى وقع اليوم وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقال قطان " أحر التعازى لمصر رئيسا وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل واسأل الله العلى القدير أن يسكن المتوفيين فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمتع المصابين بالشفاء العاجل"



أحمد قطان

وكانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.