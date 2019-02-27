شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء مصطفى مدبولى ورئيس جمهورية ألبانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء اليوم، إلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس ألبانيا واصفاً زيارته بالتاريخية لكونها أول زيارة لرئيس ألبانى إلى مصر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُشيداً بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع مصر والبانيا.

وأعرب مدبولى عن سعادته بما تمخضت عنه الزيارة من إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، والتي ستمثل رافداً هاماً لتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانيين في البلدين، وأداة لزيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل علي زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مصر وألبانيا، لا سيّما بعدما تم الانتهاء من صياغة مشروع اتفاق التعاون بين البلدين في مجال النقل، وهو ما سوف يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى تطلعه لسرعة الإنتهاء من إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين كآلية أساسية لدعم العلاقات الاقتصادية.

Advertisements

وأطلع رئيس الوزراء رئيس جمهورية ألبانيا علي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، داعياً الجانب الالباني للإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة في مصر، والمزايا الممنوحة للإستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وإمكانية تصدير المنتجات إلي أسواق ثالثة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في العالم العربي وأفريقيا.

كما أشار مدبولى إلى إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة بما فيها الغاز الطبيعى، خاصة أن مصر تمتلك إمكانات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط علي ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة وتوافر البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن المشاورات الجارية مع الدول الأعضاء في منتدي شرق المتوسط للغاز حول النظام الأساسي للمنتدي، والذي سيمثل منصة هامة لتفعيل التعاون بين مختلف الدول الأعضاء ولإقامة مشروعات مشتركة في مجال الغاز، خاصة أن هيكل العضوية الحالية للمنتدي يشمل مختلف أطراف سوق الغاز الإقليمي من دول منتجة ومصدرة وترانزيت.

من جانبه أعرب إلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا عن سعادته بزيارة مصر، مُشيراً إلي أن الزيارة تأتي في ضوء حرص بلاده علي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجارى، والتعاون في مجال الطاقة.

كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون السياحى مع مصر، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من عوامل جذب سياحى متعددة للسائح الألبانى، بما فيها السياحة الثفافية وزيارة المساجد التاريخية.

وأثنى رئيس ألبانيا على الدور القيادى الذى تلعبه مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى تطلع ألبانيا للتعاون مع مصر في هذا المجال. واختتم حديثه بالتأكيد على تطلع بلاده لاستقبال الرئيس السيسى في ألبانيا، مؤكداً أن شعب وحكومة ألبانيا ينتظرون هذه الزيارة التاريخية.